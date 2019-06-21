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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:33
Stringer ощадный -это какой из них? депозит или рахунок? Ограничения по СЭПу в день есть?
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:38
Понял. Тада таки лучше еще открыть Сбер как советовал Stringer
Ток не перепутайте: нужен бессрочный депо СберСчет с 10% на остаток, а то тута появился ненужный вам Сберегательный с трайплавтопролонгацией
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 18 чер, 2019 15:45
clientage Ощадний рахунок для фізичних осіб у меня есть с 13 года. Я там не вижу 14%. Только 10,11,12%. Меня устроит и 12,просто запутался. какие ограничения по сэпу?
Додано: Вів 18 чер, 2019 16:25
да, это он, перепутал ставку - возможно 12%
по сэпу ограничений нет
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Додано: Сер 19 чер, 2019 07:22
Рано радовался.
Прошла неделя, украденные деньги так и не вернули.
Видать - эта система без пенделей не работает
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:39
Re: Форвард Банк Forward Bank
А подскажите пожалуйста. Я уж не помню, что с фин моном в банке по жесткости? Надо на безработного под фонд положить, стоит ли или потом проблем не оберешься?
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:45
Додано: Суб 22 чер, 2019 09:46
Більше 150000 грн слід пояснювати звідки.
Класти менше 150000 а потім поповнити.
Останнім часом про фінмон не чути...чи то лише в наших краях?
За Голос...наш голос
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Додано: Суб 22 чер, 2019 10:03
Re: Форвард Банк Forward Bank
Спасибо, думал двумя порциями. Соответственно, снятие в разное время, частями.
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:11
Re: Форвард Банк Forward Bank
із мого власного досвіду - в цьому банку найприскіпливіший ФінМон (на суми >150)
до 150 - жодного разу не моніторили, але вношу рідно і не періодично.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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