RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3453345434553456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:12

  greenozon написав:
  vano80 написав:. Я уж не помню, что с фин моном в банке по жесткости?


із мого власного досвіду - в цьому банку найприскіпливіший ФінМон (на суми >150)
до 150 - жодного разу не моніторили, але вношу рідно і не періодично.


ну вот я помню что кто-то писал такое, спасибо.
vano80
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 17.09.13
Подякував: 26 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3453345434553456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: casper12, sens і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1263, 1264, 1265
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12643 1801146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 10:36
greenozon
Альфа-Банк 1 ... 7232, 7233, 7234
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
72337 8744779
Переглянути останнє повідомлення
Суб 22 чер, 2019 10:35
curiousobro
Банк Альянс 1 ... 56, 57, 58
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
575 74531
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 21 чер, 2019 19:39
guntherhouse777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.