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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:12
greenozon написав: vano80 написав:
. Я уж не помню, что с фин моном в банке по жесткости?
із мого власного досвіду - в цьому банку найприскіпливіший ФінМон (на суми >150)
до 150 - жодного разу не моніторили, але вношу рідно і не періодично.
ну вот я помню что кто-то писал такое, спасибо.
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Додано: Суб 22 чер, 2019 13:51
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