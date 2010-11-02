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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3453345434553456

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 10:12

  greenozon написав:
  vano80 написав:. Я уж не помню, что с фин моном в банке по жесткости?


із мого власного досвіду - в цьому банку найприскіпливіший ФінМон (на суми >150)
до 150 - жодного разу не моніторили, але вношу рідно і не періодично.


ну вот я помню что кто-то писал такое, спасибо.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 13:51

Читал, что финмон от 100к
viewtopic.php?p=4573631#p4573631
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 22 чер, 2019 17:16

  Bosstone написав:Читал, что финмон от 100к
viewtopic.php?p=4573631#p4573631

Якщо рух коштів.
Якщо приніс - від 150К.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29150
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Подякував: 1 раз.
Подякували: 1471 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:25

Support BForward, а де цілодобовий доступ? :(
Шановні клієнти!

Звертаємо Вашу увагу, що з 04 червня 2019 року зона самообслуговування Львівського відділення №1 за адресою вул. Валова,15 буде працювати у будні дні з 08:45 по 19:00.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:35

Це що, правильна виручалка в банці появилась?
Не підключай СМС і рубай кишмиш?
https://www.forward-bank.com/cards/abou ... chalka.pdf
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Подякував: 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 24 чер, 2019 18:47

  Квесторе_поверніться написав:Support BForward, а де цілодобовий доступ? :(
Шановні клієнти!

Звертаємо Вашу увагу, що з 04 червня 2019 року зона самообслуговування Львівського відділення №1 за адресою вул. Валова,15 буде працювати у будні дні з 08:45 по 19:00.

вночі там кулемети розставлюють :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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