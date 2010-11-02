ну вот я помню что кто-то писал такое, спасибо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 22 чер, 2019 10:12
Додано: Суб 22 чер, 2019 13:51
Читал, что финмон от 100к
viewtopic.php?p=4573631#p4573631
Додано: Суб 22 чер, 2019 17:16
Якщо рух коштів.
Якщо приніс - від 150К.
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 24 чер, 2019 18:25
Support BForward, а де цілодобовий доступ?
Шановні клієнти!
Звертаємо Вашу увагу, що з 04 червня 2019 року зона самообслуговування Львівського відділення №1 за адресою вул. Валова,15 буде працювати у будні дні з 08:45 по 19:00.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:35
Це що, правильна виручалка в банці появилась?
Не підключай СМС і рубай кишмиш?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Пон 24 чер, 2019 18:47
вночі там кулемети розставлюють
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 24 чер, 2019 23:25
clientage
за вихідні взагалі забули повідомити
навіть не мріяти?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:35
Re: Форвард Банк Forward Bank
Колеги, доброго дня.
З 24.06 по 07.07 я буду у відпустці. При виникненні термінових питань прошу писати на vv-tarasenko@forward-bank.com.
Гарного дня.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:40
Re: Форвард Банк Forward Bank
хорошо отдохнуть!
Додано: Вів 25 чер, 2019 11:41
Support BForward
Гарного вам відпочинку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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