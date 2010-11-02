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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:06
Страхивку по депозитке можно отключить/не подключать?
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Alex_ki
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:27
Alex_ki написав:
Страхивку по депозитке можно отключить/не подключать?
можно
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vollena71
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Вів 25 чер, 2019 11:27
tano