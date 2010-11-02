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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3454345534563457

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:06

Re: Форвард Банк Forward Bank

Страхивку по депозитке можно отключить/не подключать?
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Alex_ki
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:27

  Alex_ki написав:Страхивку по депозитке можно отключить/не подключать?

можно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 13:47

  Alex_ki написав:Страхивку по депозитке можно отключить/не подключать?

ИМХО надо очень постараться чтобы её для начала подключили при оформлении карты...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:30

Re: Форвард Банк Forward Bank

А депозитка уже распространилась на обычные отделения? Или по-прежнему страдают ерундой?
Alpha1251
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 14:58

  Alpha1251 написав:А депозитка уже распространилась на обычные отделения? Или по-прежнему страдают ерундой?

Поддержка говорит, что в Киеве можно получить депозитку только в ТЦ Б52 на Братиславской, 52. Но где там искать представителя банка, не говорят. Так что ехать наугад не вижу смысла. Где в Харькове не знаю.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 15:57

  Alpha1251 написав:А депозитка уже распространилась на обычные отделения? Или по-прежнему страдают ерундой?

А шо скаже шановний офПред?
Це ж великі міста Неньки України відрізані від Депозитки. Ні?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:01

Офпред нічого не скаже

читати треба хоча б пару постів взад, аноніме від квестора :mrgreen:
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:04

  greenozon написав:Офпред нічого не скаже

читати треба хоча б пару постів взад, аноніме від квестора :mrgreen:

Відпочинок так відпочинок...ще краще приємний відпочинок.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29153
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
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