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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 25 чер, 2019 13:06
Re: Форвард Банк Forward Bank
Страхивку по депозитке можно отключить/не подключать?
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:27
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Додано: Вів 25 чер, 2019 13:47
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:30
Re: Форвард Банк Forward Bank
А депозитка уже распространилась на обычные отделения? Или по-прежнему страдают ерундой?
Додано: Вів 25 чер, 2019 14:58
Поддержка говорит, что в Киеве можно получить депозитку только в ТЦ Б52 на Братиславской, 52. Но где там искать представителя банка, не говорят. Так что ехать наугад не вижу смысла. Где в Харькове не знаю.
Додано: Вів 25 чер, 2019 15:57
А шо скаже шановний офПред?
Це ж великі міста Неньки України відрізані від Депозитки. Ні?
За Голос...наш голос
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:01
Офпред нічого не скаже
читати треба хоча б пару постів взад, аноніме від квестора
+50грн !
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Додано: Вів 25 чер, 2019 16:04
Відпочинок так відпочинок...ще краще приємний відпочинок.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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