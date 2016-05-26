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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:57
А по «Депозитке» всем проценты сегодня начислили (в смысле в выписке появилось начисление) или как у меня — тишина?
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Fylhtq
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Додано: Чет 27 чер, 2019 23:47
Fylhtq
теж тиша
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:35
а разве не в день договора?
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:56
Fylhtq написав:
А по «Депозитке» всем проценты сегодня начислили (в смысле в выписке появилось начисление) или как у меня — тишина?
Уже есть!
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Fylhtq
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