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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:57
%% Депозитка
А по «Депозитке» всем проценты сегодня начислили (в смысле в выписке появилось начисление) или как у меня — тишина?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:56
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:40
А по какой карте кеш бек такой начисляют? Какие комиссии и подводные камни?
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заканчивается срок действия Депозитки. Где в Киеве можно обменять или оформить новую?
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