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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:57
А по «Депозитке» всем проценты сегодня начислили (в смысле в выписке появилось начисление) или как у меня — тишина?
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Fylhtq
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Додано: Чет 27 чер, 2019 23:47
Fylhtq
теж тиша
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casper12
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:35
а разве не в день договора?
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v57
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Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:56
Fylhtq написав:
А по «Депозитке» всем проценты сегодня начислили (в смысле в выписке появилось начисление) или как у меня — тишина?
Уже есть!
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Fylhtq
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Додано: Суб 29 чер, 2019 11:40
А по какой карте кеш бек такой начисляют? Какие комиссии и подводные камни?
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zuker1111
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Додано: Суб 29 чер, 2019 11:46
Заканчивается срок действия Депозитки. Где в Киеве можно обменять или оформить новую?
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jay2004
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:18
jay2004 написав:
Заканчивается срок действия Депозитки.
Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?
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Vorlon
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Додано: Суб 29 чер, 2019 12:40
По Виручалці дата договора 10.06. - щоб залишатись в грейсі витрати червня гасити до 10.08?
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KVV
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