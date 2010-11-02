|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 27 чер, 2019 21:57
%% Депозитка
А по «Депозитке» всем проценты сегодня начислили (в смысле в выписке появилось начисление) или как у меня — тишина?
Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:56
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:40
А по какой карте кеш бек такой начисляют? Какие комиссии и подводные камни?
Додано: Суб 29 чер, 2019 11:46
Re: Форвард Банк Forward Bank
Заканчивается срок действия Депозитки. Где в Киеве можно обменять или оформить новую?
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:18
Додано: Суб 29 чер, 2019 12:40
По Виручалці дата договора 10.06. - щоб залишатись в грейсі витрати червня гасити до 10.08?
Додано: Суб 29 чер, 2019 13:53
Інформація про зміни в тарифи по платіжних картках фізичних осіб з 01.07.2019 р.
Шановні клієнти!
Повідомляємо, що з 01 липня 2019 року будуть внесені Зміни по платіжних картках з типом пластику Platinum. А саме: перевипуск карток як Visa Platinum, так і MasterCard Platinum буде здійснюватись на картки MasterCard Gold. Відновлення випуску та перевипуску карток MasterCard Platinum заплановано на 3-й квартал поточного року, про що буде повідомлено додатково.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|