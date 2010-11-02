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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3455345634573458

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 21:57

%% Депозитка

А по «Депозитке» всем проценты сегодня начислили (в смысле в выписке появилось начисление) или как у меня — тишина?
Fylhtq
 
Повідомлень: 68
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Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 чер, 2019 23:47

Fylhtq
теж тиша
casper12
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Повідомлень: 965
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 146 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:35

а разве не в день договора?
v57
 
Повідомлень: 2155
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Подякував: 81 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 28 чер, 2019 08:56

  Fylhtq написав:А по «Депозитке» всем проценты сегодня начислили (в смысле в выписке появилось начисление) или как у меня — тишина?

Уже есть!
Fylhtq
 
Повідомлень: 68
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:40

  greenozon написав:АКЦІЯ «КАЛЕНДАР CASH-BACK»НА 2019 РІК
Липень і далі

https://www.forward-bank.com/about/acti ... uarter.pdf

А по какой карте кеш бек такой начисляют? Какие комиссии и подводные камни?
zuker1111
 
Повідомлень: 689
З нами з: 05.03.12
Подякував: 28 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 11:46

Re: Форвард Банк Forward Bank

Заканчивается срок действия Депозитки. Где в Киеве можно обменять или оформить новую?
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jay2004
 
Повідомлень: 1676
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Подякував: 48 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:18

  jay2004 написав:Заканчивается срок действия Депозитки.

Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 12:40

По Виручалці дата договора 10.06. - щоб залишатись в грейсі витрати червня гасити до 10.08?
KVV
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 13:53

Інформація про зміни в тарифи по платіжних картках фізичних осіб з 01.07.2019 р.

Шановні клієнти!

Повідомляємо, що з 01 липня 2019 року будуть внесені Зміни по платіжних картках з типом пластику Platinum. А саме: перевипуск карток як Visa Platinum, так і MasterCard Platinum буде здійснюватись на картки MasterCard Gold. Відновлення випуску та перевипуску карток MasterCard Platinum заплановано на 3-й квартал поточного року, про що буде повідомлено додатково.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Подякував: 190 раз.
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