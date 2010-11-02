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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 20:46
Vorlon написав: jay2004 написав:
Заканчивается срок действия Депозитки.
Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?
Именно так.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 20:52
jay2004 написав: Vorlon написав: jay2004 написав:
Заканчивается срок действия Депозитки.
Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?
Именно так.
Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту
... делайте хоть что-нибудь!
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