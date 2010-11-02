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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456345734583459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:46

  Vorlon написав:
  jay2004 написав:Заканчивается срок действия Депозитки.

Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?


Именно так.
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jay2004
 
Повідомлень: 1677
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:52

  jay2004 написав:
  Vorlon написав:
  jay2004 написав:Заканчивается срок действия Депозитки.

Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?


Именно так.

Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 28609
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  jay2004 написав:
  Vorlon написав:[quote="4696380:jay2004"]Заканчивается срок действия Депозитки.

Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?


Именно так.

Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту[/quote]
Кстати!
Если у карты вышел срок валидности, а получить новую депозитку нет возможности

Юзать далее возможно?

Понятно что п2п ёк, но по сепу то можно вывести?

Проще говоря не банят ли они 2620
при истечении валидности и сохраняется % на остаток и функционал счета.

У кого валидность карты вышла, гляньте плиз!
BigMan
 
Повідомлень: 1331
З нами з: 16.06.12
Подякував: 55 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BigMan написав:Проще говоря не банят ли они 2620
при истечении валидности и сохраняется % на остаток и функционал счета.

У Фарсика можно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 28609
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2291 раз.
Подякували: 3307 раз.
 
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2
  #<1 ... 3456345734583459
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