Именно так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 20:46
Именно так.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 20:52
Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту[/quote]
Кстати!
Если у карты вышел срок валидности, а получить новую депозитку нет возможности
Юзать далее возможно?
Понятно что п2п ёк, но по сепу то можно вывести?
Проще говоря не банят ли они 2620
при истечении валидности и сохраняется % на остаток и функционал счета.
У кого валидность карты вышла, гляньте плиз!
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
У Фарсика можно
... делайте хоть что-нибудь!
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