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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3456345734583459

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:46

  Vorlon написав:
  jay2004 написав:Заканчивается срок действия Депозитки.

Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?


Именно так.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 20:52

  jay2004 написав:
  Vorlon написав:
  jay2004 написав:Заканчивается срок действия Депозитки.

Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?


Именно так.

Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

clientage написав:
  jay2004 написав:
  Vorlon написав:[quote="4696380:jay2004"]Заканчивается срок действия Депозитки.

Получал карту одним из первых в стране - срок действия 08/19. Неужели у вас меньше?


Именно так.

Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту[/quote]
Кстати!
Если у карты вышел срок валидности, а получить новую депозитку нет возможности

Юзать далее возможно?

Понятно что п2п ёк, но по сепу то можно вывести?

Проще говоря не банят ли они 2620
при истечении валидности и сохраняется % на остаток и функционал счета.

У кого валидность карты вышла, гляньте плиз!
BigMan
 
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Повідомлення Додано: Суб 29 чер, 2019 21:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  BigMan написав:Проще говоря не банят ли они 2620
при истечении валидности и сохраняется % на остаток и функционал счета.

У Фарсика можно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:17

Re: Форвард Банк Forward Bank

коллеги кто знаком с картой Депозитка, если нужно снять 50 тыс сколько должно быть на карте (с учётом блокировки 50тыс+5,9% или другая сумма?) и как можно снять всё под ноль если при каждом снятии блокируется 5,9%?

и лимит 50 тыс на снятие без комиссий это в сутки или в месяц?

я правильно понимаю что сэп без комиссий любая сумма?

как внести на неё деньги без комиссии?
в условиях на этот счет ноль конкретики:
Комісія за зарахування коштів на Рахунок через касу Банку (сплачується
готівкою при здійснення операції) Відповідно до Тарифів продукту
«Прийом платежів від населення»


пополнение через банкомат форварда с комиссией или без?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 17:48

Re: Форвард Банк Forward Bank

  vitaliian написав:пополнение через банкомат форварда с комиссией или без?

Без.
Проводяться на наступний день...це не наш метод.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2019 18:18

  zuker1111 написав:
  greenozon написав:АКЦІЯ «КАЛЕНДАР CASH-BACK»НА 2019 РІК
Липень і далі

https://www.forward-bank.com/about/acti ... uarter.pdf

А по какой карте кеш бек такой начисляют? Какие комиссии и подводные камни?

По всем кредиткам, но если банк вам прислал смс, что выбере участвие или у вас новая кредитка.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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