Именно так.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 29 чер, 2019 20:46
Именно так.
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Додано: Суб 29 чер, 2019 20:52
Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Т.е. вам еще 2 месяца мона юзать эту карту[/quote]
Кстати!
Если у карты вышел срок валидности, а получить новую депозитку нет возможности
Юзать далее возможно?
Понятно что п2п ёк, но по сепу то можно вывести?
Проще говоря не банят ли они 2620
при истечении валидности и сохраняется % на остаток и функционал счета.
У кого валидность карты вышла, гляньте плиз!
Додано: Суб 29 чер, 2019 21:33
Re: Форвард Банк Forward Bank
У Фарсика можно
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 01 лип, 2019 17:17
Re: Форвард Банк Forward Bank
коллеги кто знаком с картой Депозитка, если нужно снять 50 тыс сколько должно быть на карте (с учётом блокировки 50тыс+5,9% или другая сумма?) и как можно снять всё под ноль если при каждом снятии блокируется 5,9%?
и лимит 50 тыс на снятие без комиссий это в сутки или в месяц?
я правильно понимаю что сэп без комиссий любая сумма?
как внести на неё деньги без комиссии?
в условиях на этот счет ноль конкретики:
пополнение через банкомат форварда с комиссией или без?
Додано: Пон 01 лип, 2019 17:48
Re: Форвард Банк Forward Bank
Без.
Проводяться на наступний день...це не наш метод.
За Голос...наш голос
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Додано: Пон 01 лип, 2019 18:18
По всем кредиткам, но если банк вам прислал смс, что выбере участвие или у вас новая кредитка.
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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