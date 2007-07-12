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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3457345834593460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:первый грейс-до 90 дней

А не на першу операцію?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 04:49

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:первый грейс-до 90 дней

А не на першу операцію?

Ааа, так там Грейс только на первую операцию?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:08

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:первый грейс-до 90 дней

А не на першу операцію?

Ааа, так там Грейс только на первую операцию?

Так перша операція))) там трохи важко активувати картку,кажуть що краще спочатку поповнити мобільний)))
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