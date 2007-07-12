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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 04 лип, 2019 13:57
guntherhouse777 написав:
первый грейс-до 90 дней
А не на першу операцію?
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 04:49
Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
первый грейс-до 90 дней
А не на першу операцію?
Ааа, так там Грейс только на первую операцию?
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:08
guntherhouse777 написав: Квесторе_поверніться написав: guntherhouse777 написав:
первый грейс-до 90 дней
А не на першу операцію?
Ааа, так там Грейс только на первую операцию?
Так перша операція))) там трохи важко активувати картку,кажуть що краще спочатку поповнити мобільний)))
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