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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3457345834593460

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 13:57

Re: Форвард Банк Forward Bank

  guntherhouse777 написав:первый грейс-до 90 дней

А не на першу операцію?
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 04:49

  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:первый грейс-до 90 дней

А не на першу операцію?

Ааа, так там Грейс только на первую операцию?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 06:08

  guntherhouse777 написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  guntherhouse777 написав:первый грейс-до 90 дней

А не на першу операцію?

Ааа, так там Грейс только на первую операцию?

Так перша операція))) там трохи важко активувати картку,кажуть що краще спочатку поповнити мобільний)))
tarasum
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:13

Подскажите, с карты "Банк в кармане" на Альфу или Приват через их приложения будет комиссия? В тарифах непонятно.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 03:55

  ishvara написав:Подскажите, с карты "Банк в кармане" на Альфу или Приват через их приложения будет комиссия? В тарифах непонятно.

СЭПом по реквизитам счета 4 грн., с ощадного бесплатно
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:27

  Bosstone написав:
  ishvara написав:Подскажите, с карты "Банк в кармане" на Альфу или Приват через их приложения будет комиссия? В тарифах непонятно.

СЭПом по реквизитам счета 4 грн., с ощадного бесплатно

СЭПом на Альфу указывать свой ИНН, свои ФИО, в общем все стандартно? Как быстро отправляют?
А если с карты на карту через Сендмани, например? Форвард будет что-то брать?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:13

  Bosstone написав:
  ishvara написав:Подскажите, с карты "Банк в кармане" на Альфу или Приват через их приложения будет комиссия? В тарифах непонятно.

СЭПом по реквизитам счета 4 грн., с ощадного бесплатно

А с ощадного в интернет-банке есть возможность открывать срочный депозит? Или только с карточного/текущего?
Хочу немного доллара на год закинуть под 5,5%. Думаю какой счет открыть чтобы с него депозит оформить.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:53

  ramaz написав:А с ощадного в интернет-банке есть возможность открывать срочный депозит? Или только с карточного/текущего?
Хочу немного доллара на год закинуть под 5,5%. Думаю какой счет открыть чтобы с него депозит оформить.

Ощадний под депозит - так и называется, с него потом без комиссии депозитные деньги наличными выдают безлимитно
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:10

  vollena71 написав:Ощадний под депозит - так и называется, с него потом без комиссии депозитные деньги наличными выдают безлимитно

Не с Ощадного, а с "Текущего под депозит" безлимитно снимаются наличные деньги.

А с Ощадного бесплатно только 20тысяч в сутки можно снять.
Но зато СЕП с Ощадного и на Ощадный - бесплатно.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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