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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лип, 2019 11:33
lubopytnaya написав:
бесплатно только 20тысяч в сутки
мож 25К или чото уже изменилось?
... делайте хоть что-нибудь!
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