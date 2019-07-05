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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3458345934603461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:бесплатно только 20тысяч в сутки

мож 25К или чото уже изменилось?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:03

  lubopytnaya написав:
  vollena71 написав:Ощадний под депозит - так и называется, с него потом без комиссии депозитные деньги наличными выдают безлимитно

Не с Ощадного, а с "Текущего под депозит" безлимитно снимаются наличные деньги.

А с Ощадного бесплатно только 20тысяч в сутки можно снять.
Но зато СЕП с Ощадного и на Ощадный - бесплатно.

да, верно текущий в рамках депозитых продуктов.
думаю, что СЭП для валютного вклада не нужен. а ограничение на снятие на Ощадном 1000$€ или 25к грн
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