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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лип, 2019 11:33
lubopytnaya написав:
бесплатно только 20тысяч в сутки
мож 25К или чото уже изменилось?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 06 лип, 2019 15:03
lubopytnaya написав: vollena71 написав:
Ощадний под депозит - так и называется, с него потом без комиссии депозитные деньги наличными выдают безлимитно
Не с Ощадного, а с "Текущего под депозит" безлимитно снимаются наличные деньги.
А с Ощадного бесплатно только 20тысяч в сутки можно снять.
Но зато СЕП с Ощадного и на Ощадный - бесплатно.
да, верно текущий в рамках депозитых продуктов.
думаю, что СЭП для валютного вклада не нужен. а ограничение на снятие на Ощадном 1000$€ или 25к грн
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Додано: Суб 06 лип, 2019 18:20
clientage написав: lubopytnaya написав:
бесплатно только 20тысяч в сутки
мож 25К или чото уже изменилось?
Может, и 25
Я давненько уже не снимала, поэтому не помню точную сумму.
Жадность и Отвага!
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