mihasik написав:Т е как новый клиент, открывая валютный депо, нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать? Карты можно не оформлять?
нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать - да Карт в валюте в этом банке нет в принципе Думаю, что карту в гривне Банк в кармане придется оформить для подключения ИБ. СМС информирование и страховки отключаются.
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mihasik написав:Т е как новый клиент, открывая валютный депо, нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать? Карты можно не оформлять?
нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать - да Карт в валюте в этом банке нет в принципе Думаю, что карту в гривне Банк в кармане придется оформить для подключения ИБ. СМС информирование и страховки отключаются.