RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3458345934603461

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 11:33

Re: Форвард Банк Forward Bank

  lubopytnaya написав:бесплатно только 20тысяч в сутки

мож 25К или чото уже изменилось?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28697
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 15:03

  lubopytnaya написав:
  vollena71 написав:Ощадний под депозит - так и называется, с него потом без комиссии депозитные деньги наличными выдают безлимитно

Не с Ощадного, а с "Текущего под депозит" безлимитно снимаются наличные деньги.

А с Ощадного бесплатно только 20тысяч в сутки можно снять.
Но зато СЕП с Ощадного и на Ощадный - бесплатно.

да, верно текущий в рамках депозитых продуктов.
думаю, что СЭП для валютного вклада не нужен. а ограничение на снятие на Ощадном 1000$€ или 25к грн
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2053
З нами з: 18.09.13
Подякував: 422 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 18:20

  clientage написав:
  lubopytnaya написав:бесплатно только 20тысяч в сутки

мож 25К или чото уже изменилось?

Может, и 25 :)
Я давненько уже не снимала, поэтому не помню точную сумму.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3796
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:19

  lubopytnaya написав:
  vollena71 написав:Ощадний под депозит - так и называется, с него потом без комиссии депозитные деньги наличными выдают безлимитно

Не с Ощадного, а с "Текущего под депозит" безлимитно снимаются наличные деньги.

А с Ощадного бесплатно только 20тысяч в сутки можно снять.
Но зато СЕП с Ощадного и на Ощадный - бесплатно.

Т е как новый клиент, открывая валютный депо, нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать? Карты можно не оформлять?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:29

  mihasik написав:Т е как новый клиент, открывая валютный депо, нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать? Карты можно не оформлять?

нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать - да
Карт в валюте в этом банке нет в принципе
Думаю, что карту в гривне Банк в кармане придется оформить для подключения ИБ. СМС информирование и страховки отключаются.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2053
З нами з: 18.09.13
Подякував: 422 раз.
Подякували: 397 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:31

  vollena71 написав:
  mihasik написав:Т е как новый клиент, открывая валютный депо, нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать? Карты можно не оформлять?

нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать - да
Карт в валюте в этом банке нет в принципе
Думаю, что карту в гривне Банк в кармане придется оформить для подключения ИБ. СМС информирование и страховки отключаются.

А если кредитку оформить с кб, то что лучше?
mihasik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 763
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:39

Re: Форвард Банк Forward Bank

ИБ и без карт можно открыть
isen
 
Повідомлень: 369
З нами з: 21.12.15
Подякував: 61 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3458345934603461
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: maxim2014, ramaz, Surfer і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7315, 7316, 7317
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73162 8809010
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 10:44
curiousobro
А-Банк 1 ... 1284, 1285, 1286
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12855 1821878
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 лип, 2019 09:01
Flamingo
Універсал (Universal Bank) 1 ... 609, 610, 611
Anonymous » Чет 07 чер, 2007 13:03
6109 1410918
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 лип, 2019 19:54
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.