Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 06 лип, 2019 11:33
lubopytnaya написав:
бесплатно только 20тысяч в сутки
мож 25К или чото уже изменилось?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Суб 06 лип, 2019 15:03
lubopytnaya написав: vollena71 написав:
Ощадний под депозит - так и называется, с него потом без комиссии депозитные деньги наличными выдают безлимитно
Не с Ощадного, а с "Текущего под депозит" безлимитно снимаются наличные деньги.
А с Ощадного бесплатно только 20тысяч в сутки можно снять.
Но зато СЕП с Ощадного и на Ощадный - бесплатно.
да, верно текущий в рамках депозитых продуктов.
думаю, что СЭП для валютного вклада не нужен. а ограничение на снятие на Ощадном 1000$€ или 25к грн
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vollena71
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Додано: Суб 06 лип, 2019 18:20
clientage написав: lubopytnaya написав:
бесплатно только 20тысяч в сутки
мож 25К или чото уже изменилось?
Может, и 25
Я давненько уже не снимала, поэтому не помню точную сумму.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:19
lubopytnaya написав: vollena71 написав:
Ощадний под депозит - так и называется, с него потом без комиссии депозитные деньги наличными выдают безлимитно
Не с Ощадного, а с "Текущего под депозит" безлимитно снимаются наличные деньги.
А с Ощадного бесплатно только 20тысяч в сутки можно снять.
Но зато СЕП с Ощадного и на Ощадный - бесплатно.
Т е как новый клиент, открывая валютный депо, нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать? Карты можно не оформлять?
mihasik
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:29
mihasik написав:
Т е как новый клиент, открывая валютный депо, нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать? Карты можно не оформлять?
нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать - да
Карт в валюте в этом банке нет в принципе
Думаю, что карту в гривне
Банк в кармане
придется оформить для подключения ИБ. СМС информирование и страховки отключаются.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:31
vollena71 написав: mihasik написав:
Т е как новый клиент, открывая валютный депо, нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать? Карты можно не оформлять?
нужно еще открыть счёт под депо,чтоб по окончанию без комиссии забрать - да
Карт в валюте в этом банке нет в принципе
Думаю, что карту в гривне
Банк в кармане
придется оформить для подключения ИБ. СМС информирование и страховки отключаются.
А если кредитку оформить с кб, то что лучше?
mihasik
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 13:39
ИБ и без карт можно открыть
isen
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Додано: П'ят 12 лип, 2019 14:37
mihasik написав:
А если кредитку оформить с кб, то что лучше?
Мне подходит
Кредитна картка для завбачливих «Виручалка»
, а вы из своих потребностей решайте
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Додано: Суб 13 лип, 2019 07:27
Добрый день. Хочу открыть вклад в валюте. Подскажите, стОит ли? Кто собственник,на чем зарабатывает банк? При открытии есть ли возможность открыть карту или только через счёт проходят операции? Спасибо всем ответившим.
VanKiss
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Додано: Суб 13 лип, 2019 12:19
Почитал отзывы на Гугл, стремно ехать)
mihasik
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