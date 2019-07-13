RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3459346034613462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:42

  VanKiss написав:Хочу открыть вклад в валюте. Подскажите, стОит ли? Кто собственник,на чем зарабатывает банк?

Это не имеет никакого значения.
Если НБУ захочет признать банк неплатежеспособным, то признает без всяких причин и мотивов.

При открытии есть ли возможность открыть карту или только через счёт проходят операции?

В Форварде нет валютных карт от слова совсем.
Есть только гривневые.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3797
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 471 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:44

  mihasik написав:Почитал отзывы на Гугл, стремно ехать)

Та лаано, тётушка Го забрала с собой на Туманный Альбион пару ящичков Руського Стандарду, не побоялась же :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 28702
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2301 раз.
Подякували: 3321 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:59

  VanKiss написав:Добрый день. Хочу открыть вклад в валюте. Подскажите, стОит ли? Кто собственник,на чем зарабатывает банк? При открытии есть ли возможность открыть карту или только через счёт проходят операции? Спасибо всем ответившим.


Тарико держится пока)
guntherhouse777
 
Повідомлень: 3974
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3459346034613462
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77 і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1286, 1287, 1288
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12876 1823489
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 19:27
greenozon
Креді Агріколь Банк (ІНДЕКС-БАНК) 1 ... 196, 197, 198
Anonymous » Вів 01 лют, 2005 15:35
1973 618343
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 15:36
clientage
Идея Банк 1 ... 1624, 1625, 1626
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16257 2310266
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лип, 2019 08:45
Ой+

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.