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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 13 лип, 2019 13:42
VanKiss написав:
Хочу открыть вклад в валюте. Подскажите, стОит ли? Кто собственник,на чем зарабатывает банк?
Это не имеет никакого значения.
Если НБУ захочет признать банк неплатежеспособным, то признает без всяких причин и мотивов.
При открытии есть ли возможность открыть карту или только через счёт проходят операции?
В Форварде нет валютных карт от слова совсем.
Есть только гривневые.
Жадность и Отвага!
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Додано: Суб 13 лип, 2019 13:44
mihasik написав:
Почитал отзывы на Гугл, стремно ехать)
Та лаано, тётушка Го забрала с собой на Туманный Альбион пару ящичков Руського Стандарду, не побоялась же
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Суб 13 лип, 2019 20:59
VanKiss написав:
Добрый день. Хочу открыть вклад в валюте. Подскажите, стОит ли? Кто собственник,на чем зарабатывает банк? При открытии есть ли возможность открыть карту или только через счёт проходят операции? Спасибо всем ответившим.
Тарико держится пока)
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Ой+
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