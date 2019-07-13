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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3459346034613462

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:42

  VanKiss написав:Хочу открыть вклад в валюте. Подскажите, стОит ли? Кто собственник,на чем зарабатывает банк?

Это не имеет никакого значения.
Если НБУ захочет признать банк неплатежеспособным, то признает без всяких причин и мотивов.

При открытии есть ли возможность открыть карту или только через счёт проходят операции?

В Форварде нет валютных карт от слова совсем.
Есть только гривневые.
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 13:44

  mihasik написав:Почитал отзывы на Гугл, стремно ехать)

Та лаано, тётушка Го забрала с собой на Туманный Альбион пару ящичков Руського Стандарду, не побоялась же :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Суб 13 лип, 2019 20:59

  VanKiss написав:Добрый день. Хочу открыть вклад в валюте. Подскажите, стОит ли? Кто собственник,на чем зарабатывает банк? При открытии есть ли возможность открыть карту или только через счёт проходят операции? Спасибо всем ответившим.


Тарико держится пока)
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 15:43

  VanKiss написав:Добрый день. Хочу открыть вклад в валюте. Подскажите, стОит ли? Кто собственник,на чем зарабатывает банк? При открытии есть ли возможность открыть карту или только через счёт проходят операции? Спасибо всем ответившим.

Надiйна валюта ненадiйному банку пасує як коровi сiдло! :lol:
Każda głowa ma swoją czapkę.
Mirax
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Повідомлення Додано: Нед 14 лип, 2019 16:19

Ребят,интересно,как в банке с валютной ликвидностью.Кто недавно забирал вклад в валюте?Чётко отдают?По классификации квестора,банк,конечно,не долларовый.
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Re: Форвард Банк Forward Bank

Что то так все ответили неоднозначно, что уже и сомневаюсь. Действительно не пошабашит банк? Так то проценты привлекательные как по валюте,так и по гривне.
К слову,а почему произошёл ребрендинг с Русского стандарта на Форвард?
VanKiss
 
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