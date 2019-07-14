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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25
guntherhouse777 написав:
Депозитка в отделениях доступна с сегодняшнего дня.
И переоформление по сроку тоже.
Наш офпред сказал.
Отделение подтвердило.
Наконец-то! Додумались...
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