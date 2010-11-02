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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25
guntherhouse777 написав:
Депозитка в отделениях доступна с сегодняшнего дня.
И переоформление по сроку тоже.
Наш офпред сказал.
Отделение подтвердило.
Наконец-то! Додумались...
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
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isen
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:59
isen написав:
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
Что за Депозитка? Можно условия или ссылку на них?
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VanKiss
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:00
https://www.forward-bank.com/cards/debe ... Depozutka/
VanKiss написав: isen написав:
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
Что за Депозитка? Можно условия или ссылку на них?
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isen
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:07
isen,спасибо.
Как они с гривной нормально расстаются? Что то они хорошо ставки подняли.
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VanKiss
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:13
isen написав:
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
Как эту Депозитку правильно пополнять чтоб комиссии не было?
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isen
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:21
isen написав: isen написав:
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
Как эту Депозитку правильно пополнять чтоб комиссии не было?
правильно - сэпом от физлица
без комиссии - как угодно
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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