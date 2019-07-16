Форвард Банк Forward Bank
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Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25
guntherhouse777 написав:
Депозитка в отделениях доступна с сегодняшнего дня.
И переоформление по сроку тоже.
Наш офпред сказал.
Отделение подтвердило.
Наконец-то! Додумались...
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jay2004
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
isen
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Додано: Сер 17 лип, 2019 13:59
isen написав:
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
Что за Депозитка? Можно условия или ссылку на них?
VanKiss
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:00
VanKiss написав: isen написав:
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
Что за Депозитка? Можно условия или ссылку на них?
https://www.forward-bank.com/cards/debe ... Depozutka/
isen
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:07
isen,спасибо. Как они с гривной нормально расстаются? Что то они хорошо ставки подняли.
VanKiss
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:13
isen написав:
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
Как эту Депозитку правильно пополнять чтоб комиссии не было?
isen
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Додано: Сер 17 лип, 2019 14:21
isen написав: isen написав:
Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
Как эту Депозитку правильно пополнять чтоб комиссии не было?
правильно - сэпом от физлица
без комиссии - как угодно
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F9GZULI на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Stringer
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Додано: Сер 17 лип, 2019 15:43
VanKiss написав: isen
,спасибо.
Как они с гривной нормально расстаются? Что то они хорошо ставки подняли.
Уже 2 года у них - 15% на Депозитке (открою секрет
).
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jay2004
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:05
на карті "Депозитка" часом навіть 16% дають (акційні проміжки)
2) відкрив для себе вчора супер новину - через ІБ можна вкладати долар під 5.5% річних поповнення - увесь срок, правда по сумі є ліміт - 300%
greenozon
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Додано: Сер 17 лип, 2019 18:49
greenozon написав:
на карті "Депозитка" часом навіть 16% дають (акційні проміжки)
2) відкрив для себе вчора супер новину -
через ІБ
можна вкладати долар під 5.5% річних
поповнення - увесь срок, правда по сумі є ліміт - 300%
Вигідний++++ на 180 днів, 18,5%, щомісячно, з поповненням (Можливість поповнення депозитів: допускається протягом всього строку дії депозиту в сумі, що не перевищує трикратного розміру початкової суми депозиту (перший внесок у депозит).
Мінімальна сумма - 120000 гривень.
Найкраща пропозиція наразі
.
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jay2004
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