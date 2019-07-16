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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2019 15:25

  guntherhouse777 написав:Депозитка в отделениях доступна с сегодняшнего дня.
И переоформление по сроку тоже.
Наш офпред сказал.
Отделение подтвердило.

Наконец-то! Додумались...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:25

Re: Форвард Банк Forward Bank

Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 13:59

  isen написав:Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика

Что за Депозитка? Можно условия или ссылку на них?
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:00

  VanKiss написав:
  isen написав:Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика

Что за Депозитка? Можно условия или ссылку на них?

https://www.forward-bank.com/cards/debe ... Depozutka/
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:07

isen,спасибо.
Как они с гривной нормально расстаются? Что то они хорошо ставки подняли.
VanKiss
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:13

  isen написав:Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика

Как эту Депозитку правильно пополнять чтоб комиссии не было?
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 14:21

  isen написав:
  isen написав:Открыл сегодня Депозитку на саксаганского, на победы 104 не было пластика

Как эту Депозитку правильно пополнять чтоб комиссии не было?

правильно - сэпом от физлица
без комиссии - как угодно
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 15:43

  VanKiss написав:isen,спасибо.
Как они с гривной нормально расстаются? Что то они хорошо ставки подняли.


Уже 2 года у них - 15% на Депозитке (открою секрет :wink: ).
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:05

на карті "Депозитка" часом навіть 16% дають (акційні проміжки)

2) відкрив для себе вчора супер новину - через ІБ можна вкладати долар під 5.5% річних
поповнення - увесь срок, правда по сумі є ліміт - 300%
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 18:49

  greenozon написав:на карті "Депозитка" часом навіть 16% дають (акційні проміжки)

2) відкрив для себе вчора супер новину - через ІБ можна вкладати долар під 5.5% річних
поповнення - увесь срок, правда по сумі є ліміт - 300%


Вигідний++++ на 180 днів, 18,5%, щомісячно, з поповненням (Можливість поповнення депозитів: допускається протягом всього строку дії депозиту в сумі, що не перевищує трикратного розміру початкової суми депозиту (перший внесок у депозит).

Мінімальна сумма - 120000 гривень.

Найкраща пропозиція наразі :shock: :wink: .
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Подякував: 48 раз.
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