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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:59
Re: Форвард Банк Forward Bank
Дебетова картка «ПРОСТІР»
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:05
Что тут интересного?
Из минусов:
Зачисление 1%
Процент на остаток 0%
Действует только в Украине
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:26
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:05
mihasik
окрім зеленого ПБ більше ніхто не може похвалитись без-віддільним поповненям доларів
але навіть в ньому треба топати до ТСО
+50грн !
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