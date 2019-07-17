|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 лип, 2019 19:59
-
Kevin
-
-
- Повідомлень: 197
- З нами з: 24.09.16
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:05
Что тут интересного?
Из минусов:
Зачисление 1%
Процент на остаток 0%
Действует только в Украине
-
Bosstone
-
-
- Повідомлень: 1143
- З нами з: 21.04.10
- Подякував: 577 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 20:26
greenozon написав:
на карті "Депозитка" часом навіть 16% дають (акційні проміжки)
2) відкрив для себе вчора супер новину - через ІБ
можна вкладати долар під 5.5% річних
поповнення - увесь срок, правда по сумі є ліміт - 300%
Пополнять, всё равно топать в отделение)
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 772
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 17 лип, 2019 21:05
mihasik
окрім зеленого ПБ більше ніхто не може похвалитись без-віддільним поповненям доларів
але навіть в ньому треба топати до ТСО
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 5534
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 191 раз.
- Подякували: 304 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 10:41
greenozon написав:mihasik
окрім зеленого ПБ більше ніхто не може похвалитись без-віддільним поповненям доларів
але навіть в ньому треба топати до ТСО
В ПБ тоже не особо с этим. 5~6 терминалов на Киев...
-
mihasik
-
-
- Повідомлень: 772
- З нами з: 26.10.11
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 11 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:05
greenozon
окрім зеленого ПБ більше ніхто не може похвалитись без-віддільним поповненям доларів
Прокредит ещё может этим похвастаться и очень давно.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1078
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 18 лип, 2019 11:09
Почитал условия.
Не до конца понял прикол при снятии средств:
В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на
Рахунку такої Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати
на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної
заборгованості
Т.е. 5.9% всё равно остаются заблокированными на некоторое время?
Дальше, это депозитка, но целый раздел посвящён кредитному лимиту.
Не нашёл тарифы на П2П.
-
Amid
-
-
- Повідомлень: 1078
- З нами з: 12.06.08
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|73500
|8830665
|
|
|12951
|1829399
|
|
|6122
|1412278
|
|