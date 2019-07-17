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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3461346234633464

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 19:59

Re: Форвард Банк Forward Bank

Дебетова картка «ПРОСТІР»

https://www.forward-bank.com/cards/prostir-card/
Kevin
 
Повідомлень: 197
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:05

  Kevin написав:Дебетова картка «ПРОСТІР»

https://www.forward-bank.com/cards/prostir-card/

Что тут интересного?
Из минусов:
Зачисление 1%
Процент на остаток 0%
Действует только в Украине
Bosstone
 
Повідомлень: 1143
З нами з: 21.04.10
Подякував: 577 раз.
Подякували: 105 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 20:26

  greenozon написав:на карті "Депозитка" часом навіть 16% дають (акційні проміжки)

2) відкрив для себе вчора супер новину - через ІБ можна вкладати долар під 5.5% річних
поповнення - увесь срок, правда по сумі є ліміт - 300%

Пополнять, всё равно топать в отделение)
mihasik
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Повідомлень: 772
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лип, 2019 21:05

mihasik

окрім зеленого ПБ більше ніхто не може похвалитись без-віддільним поповненям доларів

але навіть в ньому треба топати до ТСО :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 5534
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 304 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 10:41

  greenozon написав:mihasik

окрім зеленого ПБ більше ніхто не може похвалитись без-віддільним поповненям доларів

але навіть в ньому треба топати до ТСО :)

В ПБ тоже не особо с этим. 5~6 терминалов на Киев...
mihasik
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Повідомлень: 772
З нами з: 26.10.11
Подякував: 18 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:05

greenozon
окрім зеленого ПБ більше ніхто не може похвалитись без-віддільним поповненям доларів

Прокредит ещё может этим похвастаться и очень давно.
Amid
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 12.06.08
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Подякували: 161 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 11:09

Депозитка

Почитал условия.
Не до конца понял прикол при снятии средств:
В момент здійснення Операції на Рахунку блокується сума у розмірі до 5,9% від суми здійсненої операції. В дату відображення на
Рахунку такої Операції, блокування суми знімається, плата списується у розмірі згідно Тарифів. При цьому, якщо на дату списання плати
на Рахунку не достатньо власних коштів Клієнта, комісія стягується за рахунок кредитних коштів, в т.ч. за рахунок Понадлімітної
заборгованості

Т.е. 5.9% всё равно остаются заблокированными на некоторое время?
Дальше, это депозитка, но целый раздел посвящён кредитному лимиту.
Не нашёл тарифы на П2П.
Amid
 
Повідомлень: 1078
З нами з: 12.06.08
Подякував: 104 раз.
Подякували: 161 раз.
 
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