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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3463346434653466>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:20

  greenozon написав:
  mihasik написав:

В ПБ тоже не особо с этим. 5~6 терминалов на Киев...



тобто?
будь-який зелений ТСО здатний "їсти" гривню, долар і євро (про рублі не знаю)[/quote]
Точно? Я в чате спрашивал, где в Киеве терминалы самообслуживания для пополнения $депо, мне дали 5 адресов. Может это список банкоматов...
mihasik
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 15:28

Re: Форвард Банк Forward Bank

  mihasik написав:Точно? Я в чате спрашивал, где в Киеве терминалы самообслуживания для пополнения $депо, мне дали 5 адресов. Может это список банкоматов...

Нуна самому проверять
Раньше у ТСО был свой номер, который высвечивался и на карте и на экране ТСО, в левом нижнем углу, кажись. Если в этом номере 1я цифра была 2, то он принимал валюту. Кроме этого, в правом верхнем углу ТСО отображаются наименьшие номиналы купюр, которые он принимает, т.е. если есть $5, то -- вот оно счастье :)
Но это все было раньше :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:52

  vano80 написав:
  greenozon написав:Прийшло СМС від банку


Такого ще не було!
Вигравайте телевізор
за поповнення свого
депозиту в Forward Bank!
Деталі 0443930410


Ага. 21 век. Звони на городской и тебе расскажут как. Дурдом.
А в чём проблема,если не позвонить? Зайти на сайт и прочитать за бесплатно ,например как я это сделал.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 17:59

Дядя Дима, і шо там пишуть?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:06

  Квесторе_поверніться написав:Дядя Дима, і шо там пишуть?

...Програма проводиться на території України в період з 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року включно ...
...Для того, щоб стати учасником Програми (далі – Учасник) необхідно в Період дії Програми поповнити коштами у Організатора діючий строковий депозит на суму від 5 (п’яти) тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в Доларах США або Євро за офіційним курсом Національного Банку України на день здійснення операції) включно одним платежем, умовами якого передбачена можливість поповнення...
...Подарунки Програми:
Телевізор торгової марки Elenberg серія: 40DF4030 (далі – телевізор).
Загальна кількість Подарунків – 1 (один) телевізор, який зазначений в цьому пункті та надається Переможцю Програми у порядку, зазначеному в цих Офіційних умовах.
Вартість Подарунку підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства України.
:mrgreen:
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:12

Кому в наше время нужны телевизоры? :shock:
Они бы еще печатную машинку "Ятрань" разыгрывали
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:13

А если закончен срок когда можно депо пополнять, они открывают пополнение для всех депо?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 18:14

  ramaz написав:
  Квесторе_поверніться написав:Дядя Дима, і шо там пишуть?

...Програма проводиться на території України в період з 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року включно ...
...Для того, щоб стати учасником Програми (далі – Учасник) необхідно в Період дії Програми поповнити коштами у Організатора діючий строковий депозит на суму від 5 (п’яти) тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в Доларах США або Євро за офіційним курсом Національного Банку України на день здійснення операції) включно одним платежем, умовами якого передбачена можливість поповнення...
...Подарунки Програми:
Телевізор торгової марки Elenberg серія: 40DF4030 (далі – телевізор).
Загальна кількість Подарунків – 1 (один) телевізор, який зазначений в цьому пункті та надається Переможцю Програми у порядку, зазначеному в цих Офіційних умовах.
Вартість Подарунку підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства України.
:mrgreen:

Дякую за інфо.
Акція відстій, як на мене.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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  lubopytnaya написав:Кому в наше время нужны телевизоры?

Вы кино вообще не смотрите (в качестве, разумеется)? Ну то ваше дело, в принципе. Понятное дело, что там самый дешёвый и нафиг такой не нужен. Но отвергать телевизор вообще - это на большого их нелюбителя :D
Vorlon
 
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Один-единственный телек на всю страну - это просто смешно.
Просто повод нарисовать красочные буклеты
mustbe
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