тобто?
будь-який зелений ТСО здатний "їсти" гривню, долар і євро (про рублі не знаю)[/quote]
Точно? Я в чате спрашивал, где в Киеве терминалы самообслуживания для пополнения $депо, мне дали 5 адресов. Может это список банкоматов...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:20
тобто?
будь-який зелений ТСО здатний "їсти" гривню, долар і євро (про рублі не знаю)[/quote]
Точно? Я в чате спрашивал, где в Киеве терминалы самообслуживания для пополнения $депо, мне дали 5 адресов. Может это список банкоматов...
Додано: Чет 18 лип, 2019 15:28
Re: Форвард Банк Forward Bank
Нуна самому проверять
Раньше у ТСО был свой номер, который высвечивался и на карте и на экране ТСО, в левом нижнем углу, кажись. Если в этом номере 1я цифра была 2, то он принимал валюту. Кроме этого, в правом верхнем углу ТСО отображаются наименьшие номиналы купюр, которые он принимает, т.е. если есть $5, то -- вот оно счастье
Но это все было раньше
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:52
А в чём проблема,если не позвонить? Зайти на сайт и прочитать за бесплатно ,например как я это сделал.
Додано: Чет 18 лип, 2019 17:59
Дядя Дима, і шо там пишуть?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:06
...Програма проводиться на території України в період з 17 липня 2019 року по 30 серпня 2019 року включно ...
...Для того, щоб стати учасником Програми (далі – Учасник) необхідно в Період дії Програми поповнити коштами у Організатора діючий строковий депозит на суму від 5 (п’яти) тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в Доларах США або Євро за офіційним курсом Національного Банку України на день здійснення операції) включно одним платежем, умовами якого передбачена можливість поповнення...
...Подарунки Програми:
Телевізор торгової марки Elenberg серія: 40DF4030 (далі – телевізор).
Загальна кількість Подарунків – 1 (один) телевізор, який зазначений в цьому пункті та надається Переможцю Програми у порядку, зазначеному в цих Офіційних умовах.
Вартість Подарунку підлягає оподаткуванню відповідно до чинного законодавства України.
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:12
Кому в наше время нужны телевизоры?
Они бы еще печатную машинку "Ятрань" разыгрывали
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:13
А если закончен срок когда можно депо пополнять, они открывают пополнение для всех депо?
Додано: Чет 18 лип, 2019 18:14
Дякую за інфо.
Акція відстій, як на мене.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:02
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:32
Один-единственный телек на всю страну - это просто смешно.
Просто повод нарисовать красочные буклеты
|