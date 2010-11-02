|
|
|
Форвард Банк Forward Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 18 лип, 2019 20:54
demichh написав:
А если закончен срок когда можно депо пополнять, они открывают пополнение для всех депо?
Ну насколько с текста я понял то пополнение они не открыли(К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, а то свои альтернативные по19% пополнил бы как в передаче "От всей души"),а только "где по сроку полагается пополнить". Но поскольку подоплёкой акции является вымутить из депонаселения по пятёрке,то имхо можно открыть свежий и через несколько дней на 5 пополнить. Хотя согласен ,с высказанным мнением ,что акция не о чём . 1 штуку на страну это прямо в традициях Скруджа. Модель старая 2016 года, стоит пятёрку в Эльдораде .
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:04
lubopytnaya написав:
Кому в наше время нужны телевизоры?
Они бы еще печатную машинку "Ятрань" разыгрывали
При всём уважении позвольте не согласиться. Я например взял 49 дюймов подключил вместо монитора,то скажу честно ,что ЭТО впечатляет . Да и печатную машинку в принципе продать можно .Как говориться на каждый товар свой купец.
-
Дядя Дима
-
-
- Повідомлень: 444
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 107 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 18 лип, 2019 21:41
Дядя Дима написав: vano80 написав: greenozon написав:
Прийшло СМС від банку
Такого ще не було!
Вигравайте телевізор
за поповнення свого
депозиту в Forward Bank!
Деталі 0443930410
Ага. 21 век. Звони на городской и тебе расскажут как. Дурдом.
А в чём проблема,если не позвонить? Зайти на сайт и прочитать за бесплатно ,например как я это сделал.
Не проблема. Получив смс зашел на сайт. И в мелькании не заметил ничего про телевизор. Хотя вроде самый свежак. Надо клацать отдельно в акции и там смотреть. По-моеиу не логично.
-
vano80
-
-
- Повідомлень: 1304
- З нами з: 17.09.13
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 191 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|73545
|8832868
|
Чет 18 лип, 2019 22:11
Arien
|
|12958
|1830026
|
|
|5068
|679921
|
|