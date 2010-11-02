demichh написав:А если закончен срок когда можно депо пополнять, они открывают пополнение для всех депо?
Ну насколько с текста я понял то пополнение они не открыли(К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, а то свои альтернативные по19% пополнил бы как в передаче "От всей души"),а только "где по сроку полагается пополнить". Но поскольку подоплёкой акции является вымутить из депонаселения по пятёрке,то имхо можно открыть свежий и через несколько дней на 5 пополнить. Хотя согласен ,с высказанным мнением ,что акция не о чём . 1 штуку на страну это прямо в традициях Скруджа. Модель старая 2016 года, стоит пятёрку в Эльдораде .
lubopytnaya написав:Кому в наше время нужны телевизоры? Они бы еще печатную машинку "Ятрань" разыгрывали
При всём уважении позвольте не согласиться. Я например взял 49 дюймов подключил вместо монитора,то скажу честно ,что ЭТО впечатляет . Да и печатную машинку в принципе продать можно .Как говориться на каждый товар свой купец.
Stringer написав:Что то никто не пишет - форвард с среды ввёл новый депозит выгодный - 3 месяца, выплата ежемесячно, 18% ... теперь есть где перекантоваться до осени
Любим макаром хоче щоб йому імярек заніс. Ні щоб Таріко троха зафондував.
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