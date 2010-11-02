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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3464346534663467>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 20:54

  demichh написав:А если закончен срок когда можно депо пополнять, они открывают пополнение для всех депо?
Ну насколько с текста я понял то пополнение они не открыли(К БОЛЬШОМУ СОЖАЛЕНИЮ, а то свои альтернативные по19% пополнил бы как в передаче "От всей души"),а только "где по сроку полагается пополнить". Но поскольку подоплёкой акции является вымутить из депонаселения по пятёрке,то имхо можно открыть свежий и через несколько дней на 5 пополнить. Хотя согласен ,с высказанным мнением ,что акция не о чём . 1 штуку на страну это прямо в традициях Скруджа. Модель старая 2016 года, стоит пятёрку в Эльдораде .
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:04

  lubopytnaya написав:Кому в наше время нужны телевизоры? :shock:
Они бы еще печатную машинку "Ятрань" разыгрывали

При всём уважении позвольте не согласиться. Я например взял 49 дюймов подключил вместо монитора,то скажу честно ,что ЭТО впечатляет . Да и печатную машинку в принципе продать можно .Как говориться на каждый товар свой купец. :wink:
Дядя Дима
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Повідомлень: 444
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Повідомлення Додано: Чет 18 лип, 2019 21:41

  Дядя Дима написав:
  vano80 написав:
  greenozon написав:Прийшло СМС від банку


Такого ще не було!
Вигравайте телевізор
за поповнення свого
депозиту в Forward Bank!
Деталі 0443930410


Ага. 21 век. Звони на городской и тебе расскажут как. Дурдом.
А в чём проблема,если не позвонить? Зайти на сайт и прочитать за бесплатно ,например как я это сделал.


Не проблема. Получив смс зашел на сайт. И в мелькании не заметил ничего про телевизор. Хотя вроде самый свежак. Надо клацать отдельно в акции и там смотреть. По-моеиу не логично.
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 04:52

  greenozon написав:Прийшло СМС від банку


Такого ще не було!
Вигравайте телевізор
за поповнення свого
депозиту в Forward Bank!
Деталі 0443930410

Да. Какая то грустная акция с ТВ.
От в том году за пополнение Депозитки безналу давали 1.5% нетором время!
Свинота гоняла туда-сюда, разрываясь между жадностью и возможностью быть залоченым финмоном)
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 07:30

Інформаційний дайджест Forward Bank за другий квартал 2019 року

https://www.forward-bank.com/rassylka/2 ... 0907_3.jpg
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:47

Re: Форвард Банк Forward Bank

Что то никто не пишет - форвард с среды ввёл новый депозит выгодный - 3 месяца, выплата ежемесячно, 18% ... теперь есть где перекантоваться до осени ;-)
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 12:57

  Stringer написав:Что то никто не пишет - форвард с среды ввёл новый депозит выгодный - 3 месяца, выплата ежемесячно, 18% ... теперь есть где перекантоваться до осени ;-)


18.5%
Не воддите в заблуждение...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:00

  jay2004 написав:
  Stringer написав:Что то никто не пишет - форвард с среды ввёл новый депозит выгодный - 3 месяца, выплата ежемесячно, 18% ... теперь есть где перекантоваться до осени ;-)


18.5%
Не воддите в заблуждение...

у меня открылся на 18, какой на 18,5 и когда вы его открыли?
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:05

  Stringer написав:Что то никто не пишет - форвард с среды ввёл новый депозит выгодный - 3 месяца, выплата ежемесячно, 18% ... теперь есть где перекантоваться до осени ;-)

Любим макаром хоче щоб йому імярек заніс.
Ні щоб Таріко троха зафондував.
За Голос...наш голос
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:07

  Stringer написав:у меня открылся на 18, какой на 18,5 и когда вы его открыли?


https://www.forward-bank.com/deposits/a ... _vygidnyi/
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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