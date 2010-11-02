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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3464346534663467

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:11

  jay2004 написав:
  Stringer написав:Что то никто не пишет - форвард с среды ввёл новый депозит выгодный - 3 месяца, выплата ежемесячно, 18% ... теперь есть где перекантоваться до осени ;-)


18.5%
Не воддите в заблуждение...

Це на 6 місяців.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:16

Сума вигідного в 180000 є неправильною. Тоді з іншими буде більше Фонду. :(
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:44

  jay2004 написав:
  Stringer написав:у меня открылся на 18, какой на 18,5 и когда вы его открыли?


https://www.forward-bank.com/deposits/a ... _vygidnyi/


оце так новина - бомба
єдине що мін. сума смущає
висновок один - банку треба швидкий і дорогий ресурс
скорші за все це вікно можливості на короткий відрізок часу.
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:54

Тут є хто Фарсу більше Фонда готовий занести?
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Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:56

  Квесторе_поверніться написав:Тут є хто Фарсу більше Фонда готовий занести?


Ні, але є брати, батьки, свати, куми :wink: ...
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:05

  jay2004 написав:
  Квесторе_поверніться написав:Тут є хто Фарсу більше Фонда готовий занести?


Ні, але є брати, батьки, свати, куми :wink: ...

Післязавтра вибори...а ніхто не обіцяє Фонд хоча б до 0,5 млн підняти. :(
Не думають про Народ. :)
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:16

  Квесторе_поверніться написав:Післязавтра вибори...а ніхто не обіцяє Фонд хоча б до 0,5 млн підняти. :(
Не думають про Народ. :)


Давно пора, але ж ... віз і нині там(((
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:58

  jay2004 написав:
  Stringer написав:у меня открылся на 18, какой на 18,5 и когда вы его открыли?


https://www.forward-bank.com/deposits/a ... _vygidnyi/

тю, "не вводите в заблуждение". как я и написал, на три месяца 18%
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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