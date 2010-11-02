Це на 6 місяців.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:11
Це на 6 місяців.
За Голос...наш голос
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:16
Сума вигідного в 180000 є неправильною. Тоді з іншими буде більше Фонду.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:44
оце так новина - бомба
єдине що мін. сума смущає
висновок один - банку треба швидкий і дорогий ресурс
скорші за все це вікно можливості на короткий відрізок часу.
+50грн !
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:54
Тут є хто Фарсу більше Фонда готовий занести?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 13:56
Ні, але є брати, батьки, свати, куми ...
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:05
Післязавтра вибори...а ніхто не обіцяє Фонд хоча б до 0,5 млн підняти.
Не думають про Народ.
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:16
Давно пора, але ж ... віз і нині там(((
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Додано: П'ят 19 лип, 2019 14:58
тю, "не вводите в заблуждение". как я и написал, на три месяца 18%
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