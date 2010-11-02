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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3465346634673468

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 08:49

  clientage написав:
  Alex_TT написав:Коллеги, кто-то подключал карту типа Голд макс ПП к Мастерпасс? Хочу ее добавить в Вог Прайд. Когда регистрирую в самом Мастерпасс, то все ок, смс приходит, регистрация успешна. В проге Воговской карту видит, делает запрос и должен прийти смс с кодом при блоке 1 грн, но он не приходит. В то же время карта другого банка все ок. Да, смс на карте о транзакциях выключен, но при реге в самом мастерпасс приходит с кодом, все ок.

Не понял. Вы шо 2 раза регите карту: непосредственно в Мастерпассе и в том же Мастерпассе чере ВОГ? Карту мона зарегить тока в ОДНОМ кошельке, привязанному ток к ОДНОМУ к-л телепону.


Регистрирую в мастерпасе. Потом в проге вога она карту эту видит, но типа чтобы убедиться, что моя, пытается блочить 1грн и ждет ввода смс от форварда с кодом. И тут затык, смс не приходит.
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 09:28

Alex_TT,
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:36

и шо это было? У меня ничо не просит если карта уже зарегина в Мастерпассе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 21 лип, 2019 11:46

  clientage написав:и шо это было? У меня ничо не просит если карта уже зарегина в Мастерпассе


Не знаю, чес говоря... Тут типа ее видит, но просит еще раз подтвердить путем блока 1грн. Может софтина Прайд так настроена...
Alex_TT
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