Alex_TT написав:Коллеги, кто-то подключал карту типа Голд макс ПП к Мастерпасс? Хочу ее добавить в Вог Прайд. Когда регистрирую в самом Мастерпасс, то все ок, смс приходит, регистрация успешна. В проге Воговской карту видит, делает запрос и должен прийти смс с кодом при блоке 1 грн, но он не приходит. В то же время карта другого банка все ок. Да, смс на карте о транзакциях выключен, но при реге в самом мастерпасс приходит с кодом, все ок.
Не понял. Вы шо 2 раза регите карту: непосредственно в Мастерпассе и в том же Мастерпассе чере ВОГ? Карту мона зарегить тока в ОДНОМ кошельке, привязанному ток к ОДНОМУ к-л телепону.
Регистрирую в мастерпасе. Потом в проге вога она карту эту видит, но типа чтобы убедиться, что моя, пытается блочить 1грн и ждет ввода смс от форварда с кодом. И тут затык, смс не приходит.
clientage написав:и шо это было? У меня ничо не просит если карта уже зарегина в Мастерпассе
Не знаю, чес говоря... Тут типа ее видит, но просит еще раз подтвердить путем блока 1грн. Может софтина Прайд так настроена...
Вы раньше мастерпассом на Прайде пользовались? Если нет - то просит подтвердить не карту а кошелек мастерпасс. Если в мастерпасс добавлены другие карты, попробуйте на сайте выставить по умолчанию другую карту и подтянуть мастерпасс к Прайду с нее. Потом на сайте мастерпасс выставьте нужную карту по умолчанию.
clientage написав:и шо это было? У меня ничо не просит если карта уже зарегина в Мастерпассе
Не знаю, чес говоря... Тут типа ее видит, но просит еще раз подтвердить путем блока 1грн. Может софтина Прайд так настроена...
Вы раньше мастерпассом на Прайде пользовались? Если нет - то просит подтвердить не карту а кошелек мастерпасс. Если в мастерпасс добавлены другие карты, попробуйте на сайте выставить по умолчанию другую карту и подтянуть мастерпасс к Прайду с нее. Потом на сайте мастерпасс выставьте нужную карту по умолчанию.
clientage написав:и шо это было? У меня ничо не просит если карта уже зарегина в Мастерпассе
Не знаю, чес говоря... Тут типа ее видит, но просит еще раз подтвердить путем блока 1грн. Может софтина Прайд так настроена...
Вы раньше мастерпассом на Прайде пользовались? Если нет - то просит подтвердить не карту а кошелек мастерпасс. Если в мастерпасс добавлены другие карты, попробуйте на сайте выставить по умолчанию другую карту и подтянуть мастерпасс к Прайду с нее. Потом на сайте мастерпасс выставьте нужную карту по умолчанию.