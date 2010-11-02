А когда будет в Харькове?
Конкретно м. Харків,просп. Науки, 41/43.
Потому как пока что нет.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49
Додано: Чет 25 лип, 2019 15:56
Мені потрібно переоформити (по строку - 08.19)...
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Додано: Чет 25 лип, 2019 16:02
Активи Руського Стандарту тають але вже встигли наколядувати 5 млрд рейхрябчика прибутку
Пора троха фондувати доні в Україну. Ні?
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Додано: Чет 25 лип, 2019 16:08
Кто-нибудь интересовался, что значит в условиях лояльности по депозитам "оформлення в рамках окремого продукту" ?
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