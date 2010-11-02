RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3468346934703471

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:49

  Support BForward написав:ДК "Депозитка" в наявності у відділенні.
Завітайте та оформлюйте.


А когда будет в Харькове?
Конкретно м. Харків,просп. Науки, 41/43.

Потому как пока что нет.
Alpha1251
 
Повідомлень: 181
З нами з: 02.04.12
Подякував: 65 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 15:56

  Support BForward написав:jay2004
Доброго дня.
ДК "Депозитка" в наявності у відділенні.
Завітайте та оформлюйте.


Мені потрібно переоформити (по строку - 08.19)...
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8 или GPAV89G и гарантированно получите +50 грн.
jay2004
 
Повідомлень: 1706
З нами з: 19.02.09
Подякував: 48 раз.
Подякували: 148 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:02

Активи Руського Стандарту тають але вже встигли наколядувати 5 млрд рейхрябчика прибутку
https://www.banki.ru/banks/ratings/?BAN ... 2019-06-01
Пора троха фондувати доні в Україну. Ні?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29359
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лип, 2019 16:08

Кто-нибудь интересовался, что значит в условиях лояльности по депозитам "оформлення в рамках окремого продукту" ?
практик
 
Повідомлень: 156
З нами з: 20.02.11
Подякував: 5 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3468346934703471
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Feedfetcher, wolt450, Квесторе_поверніться і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7374, 7375, 7376
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
73751 8851997
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 16:34
Sagittarius
А-Банк 1 ... 1302, 1303, 1304
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13037 1837244
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 16:24
Brc
Банк Глобус 1 ... 509, 510, 511
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5103 683267
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2019 15:11
clientage

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (73752)
25.07.2019 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.