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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:41
lov2108 написав:
Шановні, підкажіть новачку-власнику картки під депо "банк у кишені" - якщо робити р2р переказ з даної карти чи є коміс ? Наприклад в myalfa робити поповнення карткою іншого банку.
Дякую.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:10
Forward Bank приєднався до Національної платіжної системи ПРОСТІР в ролі емітента платіжних карт та банка-еквайра.
Власники платіжних карток «ПРОСТІР» від Forward Bank мають можливість здійснювати безготівкові операції з оплати товарів чи послуг в торгово-сервісних мережах, безкоштовно знімати готівкові кошти на території України, отримувати Cashback за розрахунки платіжними картками та цілодобово дистанційно керувати рахунком за допомогою Forward online і його мобільним додатком.
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:12
greenozon написав:
Forward Bank приєднався до Національної платіжної системи ПРОСТІР в ролі емітента платіжних карт та банка-еквайра.
Власники платіжних карток «ПРОСТІР» від Forward Bank мають можливість здійснювати безготівкові операції з оплати товарів чи послуг в торгово-сервісних мережах, безкоштовно знімати готівкові кошти на території України, отримувати Cashback за розрахунки платіжними картками та цілодобово дистанційно керувати рахунком за допомогою Forward online і його мобільним додатком.
А что интересного по кешбеку?
Я шарю
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Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:53
Дедяша парит свой непотреб.
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