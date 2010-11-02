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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3470347134723473>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:41

  lov2108 написав:Шановні, підкажіть новачку-власнику картки під депо "банк у кишені" - якщо робити р2р переказ з даної карти чи є коміс ? Наприклад в myalfa робити поповнення карткою іншого банку.
Дякую.

Нет
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:10

Forward Bank приєднався до Національної платіжної системи ПРОСТІР в ролі емітента платіжних карт та банка-еквайра.
Власники платіжних карток «ПРОСТІР» від Forward Bank мають можливість здійснювати безготівкові операції з оплати товарів чи послуг в торгово-сервісних мережах, безкоштовно знімати готівкові кошти на території України, отримувати Cashback за розрахунки платіжними картками та цілодобово дистанційно керувати рахунком за допомогою Forward online і його мобільним додатком.
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:12

  greenozon написав:Forward Bank приєднався до Національної платіжної системи ПРОСТІР в ролі емітента платіжних карт та банка-еквайра.
Власники платіжних карток «ПРОСТІР» від Forward Bank мають можливість здійснювати безготівкові операції з оплати товарів чи послуг в торгово-сервісних мережах, безкоштовно знімати готівкові кошти на території України, отримувати Cashback за розрахунки платіжними картками та цілодобово дистанційно керувати рахунком за допомогою Forward online і його мобільним додатком.

А что интересного по кешбеку?
Я шарю
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лип, 2019 20:53

Дедяша парит свой непотреб.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 06:19

Re: Форвард Банк Forward Bank

Чи є плата за СМС-Сервіс по Депозитці, так як в тарифах вказано, що не тарифікується, але в зності, що комісія стягується щомісячно?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 лип, 2019 07:26

  Zochan написав:Чи є плата за СМС-Сервіс по Депозитці, так як в тарифах вказано, що не тарифікується, але в зності, що комісія стягується щомісячно?

немає
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vollena71
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 14:52

Re: Форвард Банк Forward Bank

Добрый день.
Подскажите, изменять лимиты по карте в интернет банкинге можно?
isen
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 15:16

  isen написав:Добрый день.
Подскажите, изменять лимиты по карте в интернет банкинге можно?

нет
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    на https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 21:00

Support BForward для чего сотрудники в отделениях требуют у человека, проживающего в Мариуполе и желающего открыть "банк в кармане" или "депозитку" справку переселенца? (и то и то - дебетные, а не кредитные продукты, а Мариуполь - подконтрольная территория)
Условный рефлекс на словосочетание "Донецкая область"?
Требуют в киевских отделениях на пр. Победы 104 и на Спасской 8.
Может еще в другое обратиться?
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 17:32

Wolfenstein

Добрый день.
Ответила в ЛС.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
Support BForward
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