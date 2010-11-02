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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 26 лип, 2019 15:41
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:10
Forward Bank приєднався до Національної платіжної системи ПРОСТІР в ролі емітента платіжних карт та банка-еквайра.
Власники платіжних карток «ПРОСТІР» від Forward Bank мають можливість здійснювати безготівкові операції з оплати товарів чи послуг в торгово-сервісних мережах, безкоштовно знімати готівкові кошти на території України, отримувати Cashback за розрахунки платіжними картками та цілодобово дистанційно керувати рахунком за допомогою Forward online і його мобільним додатком.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 26 лип, 2019 18:12
А что интересного по кешбеку?
Я шарю
Додано: Нед 28 лип, 2019 06:19
Re: Форвард Банк Forward Bank
Чи є плата за СМС-Сервіс по Депозитці, так як в тарифах вказано, що не тарифікується, але в зності, що комісія стягується щомісячно?
Додано: Нед 28 лип, 2019 07:26
немає
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
Додано: Пон 29 лип, 2019 14:52
Re: Форвард Банк Forward Bank
Добрый день.
Подскажите, изменять лимиты по карте в интернет банкинге можно?
Додано: Пон 29 лип, 2019 15:16
+ 50 грн к бонусу на депозит! Промокод - F9GZULI
Додано: Пон 29 лип, 2019 21:00
Support BForward для чего сотрудники в отделениях требуют у человека, проживающего в Мариуполе и желающего открыть "банк в кармане" или "депозитку" справку переселенца? (и то и то - дебетные, а не кредитные продукты, а Мариуполь - подконтрольная территория)
Условный рефлекс на словосочетание "Донецкая область"?
Требуют в киевских отделениях на пр. Победы 104 и на Спасской 8.
Может еще в другое обратиться?
Додано: Вів 30 лип, 2019 17:32
Wolfenstein
Добрый день.
Ответила в ЛС.
0 800 300 880 (безкоштовно в межах України)
044 390 95 95 (телефон у Києві) 583 (з мобільного) http://www.forward-bank.com/
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