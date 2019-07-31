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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3470347134723473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

А проверял кто-то правильность начисления процентов по Депозитке, а то мне маловато шото выплатили...
serg_kravetz
 
Повідомлень: 8
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:38

  serg_kravetz написав:А проверял кто-то правильность начисления процентов по Депозитке, а то мне маловато шото выплатили...

Тоже есть подозрение что как-то маловато начислили. Но посчитать точно мне тяжеловато т.к. много заходило СЕПом, а выходило через банкоматы, плюс эти ихние дурацкие блокировки при обнале... Короче там чёрт ногу сломит...
Fylhtq
 
Повідомлень: 72
З нами з: 22.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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