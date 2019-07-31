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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 19:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
А проверял кто-то правильность начисления процентов по Депозитке, а то мне маловато шото выплатили...
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:38
Тоже есть подозрение что как-то маловато начислили. Но посчитать точно мне тяжеловато т.к. много заходило СЕПом, а выходило через банкоматы, плюс эти ихние дурацкие блокировки при обнале... Короче там чёрт ногу сломит...
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