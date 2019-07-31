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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 лип, 2019 19:15
Re: Форвард Банк Forward Bank
А проверял кто-то правильность начисления процентов по Депозитке, а то мне маловато шото выплатили...
Додано: Чет 01 сер, 2019 08:38
Тоже есть подозрение что как-то маловато начислили. Но посчитать точно мне тяжеловато т.к. много заходило СЕПом, а выходило через банкоматы, плюс эти ихние дурацкие блокировки при обнале... Короче там чёрт ногу сломит...
Додано: Чет 01 сер, 2019 11:09
Увага, шановні клієнти!
З 05 серпня 2019 року всі банківські рахунки відкриватимуться за міжнародним стандартом IBAN.
Шановні клієнти!
Інформуємо Вас, що з 05 серпня 2019 року Forward Bank відкриватиме клієнтам нові рахунки за стандартом IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), а діючі номери рахунків змінюватиме відповідно до вимог цього стандарту (IBAN) зі збереженням діючого номера аналітичного обліку в термін до 31 жовтня 2019 року.
Отже, у період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN.
А вже з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів. Тобто, всі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.
Запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.
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Додано: Чет 01 сер, 2019 14:42
Додано: Чет 01 сер, 2019 14:45
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Додано: Чет 01 сер, 2019 15:17
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