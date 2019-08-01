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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3470347134723473

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2019 19:15

Re: Форвард Банк Forward Bank

А проверял кто-то правильность начисления процентов по Депозитке, а то мне маловато шото выплатили...
serg_kravetz
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 08:38

  serg_kravetz написав:А проверял кто-то правильность начисления процентов по Депозитке, а то мне маловато шото выплатили...

Тоже есть подозрение что как-то маловато начислили. Но посчитать точно мне тяжеловато т.к. много заходило СЕПом, а выходило через банкоматы, плюс эти ихние дурацкие блокировки при обнале... Короче там чёрт ногу сломит...
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 11:09

Увага, шановні клієнти!

З 05 серпня 2019 року всі банківські рахунки відкриватимуться за міжнародним стандартом IBAN.

Шановні клієнти!
Інформуємо Вас, що з 05 серпня 2019 року Forward Bank відкриватиме клієнтам нові рахунки за стандартом IBAN (міжнародний номер банківського рахунку), а діючі номери рахунків змінюватиме відповідно до вимог цього стандарту (IBAN) зі збереженням діючого номера аналітичного обліку в термін до 31 жовтня 2019 року.

Отже, у період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN.
А вже з 1 листопада 2019 року застосування IBAN стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, зокрема під час транскордонних переказів. Тобто, всі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.
Запровадження IBAN дасть можливість гармонізувати український платіжний простір з європейським, а також сприятиме подальшій запланованій модернізації системи електронних платежів Національного банку. Загалом використання стандарту IBAN завдяки скороченню реквізитів має зробити зручнішим оформлення розрахункових документів.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:42

  vollena71 написав:
  Zochan написав:Чи є плата за СМС-Сервіс по Депозитці, так як в тарифах вказано, що не тарифікується, але в зності, що комісія стягується щомісячно?

немає

якщо робити р2р переказ з даної карти чи є коміс і які лімити ?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 14:45

  novichok написав:
  vollena71 написав:
  Zochan написав:Чи є плата за СМС-Сервіс по Депозитці, так як в тарифах вказано, що не тарифікується, але в зності, що комісія стягується щомісячно?

немає

якщо робити р2р переказ з даної карти чи є коміс і які лімити ?


Немає. Стандартний ліміт - 14999 грн.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:17

  serg_kravetz написав:А проверял кто-то правильность начисления процентов по Депозитке, а то мне маловато шото выплатили...

Проверил - выплатили верно
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:30

  jay2004 написав:
  novichok написав:
  Zochan написав:Чи є плата за СМС-Сервіс по Депозитці, так як в тарифах вказано, що не тарифікується, але в зності, що комісія стягується щомісячно?


якщо робити р2р переказ з даної карти чи є коміс і які лімити ?


Немає. Стандартний ліміт - 14999 грн.

Це за раз, а на день та місяць які ліміти?
novichok
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 18:56

novichok Это лимит на сутки , который можно поднять через гарячую линию.
Без комиссии можно переводить в другой банк используя реквизиты, т.к. P2P будет комиссия.Перевод делать через Forvard Online !
green
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 23:03

Re: Форвард Банк Forward Bank

Інформація про зміни в тарифи по платіжних картках фізичних осіб з 19.08.2019 р.:

https://www.forward-bank.com/press-cent ... 8-2019-r-/
https://www.forward-bank.com/07/2207/Taryfy.pdf

Изменения:

1) Бесплатное пополнение карт Forward Bank с карты другого банка p2p-переводом через ИБ.
2) Бесплатный СЭП с личных средств с любой карты в ИБ.
3) Бесплатный p2p с личных средств с любой карты в ИБ.
4) Бесплатные переводы на счета внутри банка и между своими счетами с личных средств с любой карты в ИБ.
Kevin
 
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