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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:37
Kevin написав:
1) Бесплатное пополнение карт Forward Bank с карты другого банка p2p-переводом через ИБ.
2) Бесплатный СЭП с личных средств с любой карты в ИБ.
3) Бесплатный p2p с личных средств с любой карты в ИБ.
Я щитаю - это прекрасно.
Верной дорогой идёте, товарищи !
Осталось узнать лимиты на вход/выход по п2п/сэп.
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mustbe
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:41
mustbe написав: Kevin написав:
1) Бесплатное пополнение карт Forward Bank с карты другого банка p2p-переводом через ИБ.
2) Бесплатный СЭП с личных средств с любой карты в ИБ.
3) Бесплатный p2p с личных средств с любой карты в ИБ.
Я щитаю - это прекрасно.
Верной дорогой идёте, товарищи !
Осталось узнать лимиты на вход/выход по п2п/сэп.
И познакомится с финмоном
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curiousobro
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:44
Чем больше нормальных банок - тем меньше шансов на знакомство с финмоном в каждой из них )
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mustbe
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