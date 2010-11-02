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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3471347234733474

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:37

  Kevin написав:1) Бесплатное пополнение карт Forward Bank с карты другого банка p2p-переводом через ИБ.
2) Бесплатный СЭП с личных средств с любой карты в ИБ.
3) Бесплатный p2p с личных средств с любой карты в ИБ.

Я щитаю - это прекрасно.
Верной дорогой идёте, товарищи !
Осталось узнать лимиты на вход/выход по п2п/сэп.
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:41

  mustbe написав:
  Kevin написав:1) Бесплатное пополнение карт Forward Bank с карты другого банка p2p-переводом через ИБ.
2) Бесплатный СЭП с личных средств с любой карты в ИБ.
3) Бесплатный p2p с личных средств с любой карты в ИБ.

Я щитаю - это прекрасно.
Верной дорогой идёте, товарищи !
Осталось узнать лимиты на вход/выход по п2п/сэп.

И познакомится с финмоном :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 07:44

Чем больше нормальных банок - тем меньше шансов на знакомство с финмоном в каждой из них )
mustbe
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 08:26

От такие изменения нуна вводить задним числом.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:23

Что вы с тем финмоном, каждые полчаса? Гонял немалые суммы и никакой финмон не встречался. Или вы из конвертцентра? Тогда палиться меньше надо.
Порт
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 11:40

  Порт написав:Что вы с тем финмоном, каждые полчаса? Гонял немалые суммы и никакой финмон не встречался. Или вы из конвертцентра? Тогда палиться меньше надо.

Ну смотря какие "немалые".

Я проводил суммы, "чуть больше бытовых" по моим меркам. И получил письмо :)
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 12:29

Re: Форвард Банк Forward Bank

Порт написав:Что вы с тем финмоном, каждые полчаса? Гонял немалые суммы и никакой финмон не встречался. Или вы из конвертцентра? Тогда палиться меньше надо.
Про це навіть у відділенні попереджають.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:09

  Вкладчик1234 написав:
  Порт написав:Что вы с тем финмоном, каждые полчаса? Гонял немалые суммы и никакой финмон не встречался. Или вы из конвертцентра? Тогда палиться меньше надо.

Ну смотря какие "немалые".

Я проводил суммы, "чуть больше бытовых" по моим меркам. И получил письмо :)

Как разрулили? Быстро?
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 13:21

  guntherhouse777 написав:Как разрулили? Быстро?

Они очнулись, когда на счетах была уже только мелочь :)
Написал "объяснительную", приложил несколько старых депо. Никакого ответа не было.

Молча попробовал оплатить картой онлайн через неделю - прошло. Может и не блокировали счета, хз
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Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 14:17

Неможливо поповнити депозит

Питання до представника: Неможливо поповнити депозити "Крок назустріч стандарт++++". Хоча місяць тому поповнювалися до 3-х сум від початкових.
Doda
 
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