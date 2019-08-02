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Обслуговування в українських
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Форвард Банк Forward Bank

Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 3472347334743475

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Форвард Банк Forward Bank 2.7 5 418
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
112
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
20%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
19%
80
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
21%
87
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
14%
57
Всього голосів : 418
Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:13

  Doda написав:Питання до представника: Неможливо поповнити депозити "Крок назустріч стандарт++++". Хоча місяць тому поповнювалися до 3-х сум від початкових.

так это и есть предел, раз уже пополнили на максимум - для вас он теперь не пополняется ;)
Lost
 
Повідомлень: 1357
З нами з: 07.02.09
Подякував: 14 раз.
Подякували: 83 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:04

Ліміт х3 використав не по всіх депозитах
Doda
 
Повідомлень: 137
З нами з: 23.11.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 2 раз.
 
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  #<1 ... 3472347334743475
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