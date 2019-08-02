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Форвард Банк Forward Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 сер, 2019 18:13
Doda написав:
Питання до представника: Неможливо поповнити депозити "Крок назустріч стандарт++++". Хоча місяць тому поповнювалися до 3-х сум від початкових.
так это и есть предел, раз уже пополнили на максимум - для вас он теперь не пополняется
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Додано: П'ят 02 сер, 2019 22:04
Ліміт х3 використав не по всіх депозитах
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